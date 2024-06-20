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Власти Екатеринбурга: штраф за ярмарку на площади 1905 года будет обжалован

Власти Екатеринбурга: штраф за ярмарку на площади 1905 года будет обжалован

В городской администрации готовили массовое мероприятие в соответствии со всеми требованиямиРешение суда о штрафе за нарушение контртеррористического режима будет обжаловано, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

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