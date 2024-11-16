Лидерам стран посоветовали во избежание катастроф реже говорить с Зеленским

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил в эфире своего YouTube-канала, что мировым лидерам стоит реже общаться с Владимиром Зеленским, если они хотят избежать несчастных случаев и катастроф.
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