Нынешняя политическая реальность, как никогда ранее, обнажена, очевидна и красноречива Фото: АР Начиная с мутных времен так называемой перестройки, являвшейся крупнейшей когнитивной манипуляцией в истории, Украина готовилась как главный инструмент по разрушению России.