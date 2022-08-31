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Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома

Посол Украины в Казахстане забыл, что он не дома

Призыв Петра Врублевского «убивать русских» не имеет никакого отношения к дипломатии, зато подходит под определение нацизма Станислав Варыханов На фото: Министерство иностранных дел Казахстана (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест послу Украины Петру Врублевскому по поводу интервью казахстанскому блогеру, в котором дипломат доходчиво объяснил необходимость убивать русских: «Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям».

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