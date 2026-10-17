Исторические элементы здания восстановлены, подлинный облик памятника сохранён.В областном центре завершены работы по сохранению здания Калужского управления общества Красного Креста на улице Никитина, 3 - объекта культурного наследия регионального значения.
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