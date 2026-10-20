Меняйте пароли начиная с электронной почты — именно через нее мошенники могут восстановить доступ ко всем остальным аккаунтам Если есть подозрения на утечку личных данных, рекомендуется установить запрет на получение новых сим-карт.
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