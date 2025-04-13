Раскольными тропами: как саентологи в обход запретов проповедуют в России

Ключевые международные организации саентологов признаны в России нежелательными с 2021 года. Но адепты идей Рона Хаббарда о душах из древней галактической Империи продолжают вести свою деятельность в российских городах.
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