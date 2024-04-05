Опубликовано расписание ЕГЭ в 2024 году

Министерство образования Российской Федерации и Федеральная служба по надзору в сфере образования опубликовали проект нового расписания ЕГЭ-2024, который предусматривает возможность пересдачи одного предмета до конца приемной кампании .
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