«Речь идет о прямом участии в конфликте». Путин предупредил Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ означает прямое участие НАТО в конфликте Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии