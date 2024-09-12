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«Речь идет о прямом участии в конфликте». Путин предупредил Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

«Речь идет о прямом участии в конфликте». Путин предупредил Запад о последствиях разрешения ВСУ бить вглубь России

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ означает прямое участие НАТО в конфликте Разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение Североатлантического альянса в конфликт.

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