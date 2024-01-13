Слуцкий назвал причину операции США и Великобритании в Йемене

Слуцкий: Запад ударил по хуситам, чтобы спасти свой карман Запад нанес удары по хуситам не ради помощи Саудовской Аравии, а чтобы спасти свой карман от потери денег из-за разрушения транзита через Суэцкий канал.
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