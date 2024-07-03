В Крыму собрали уже 40 тонн малины и ежевики

В Республике Крым идет сезон сбора малины и ежевики. Ежегодно площади под ягодными культурами увеличиваются, и в этом году они достигли 153 гектаров, что на 5 гектаров больше по сравнению с 2023 годом, когда общая площадь составляла 148 гектаров.