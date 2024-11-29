Economist оценил затраты Европы на помощь Украине

Европа готова тратить на помощь Киеву намного больше Штатов, если этого потребует победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, ради сохранения участия США, сообщает журнал Economist со ссылкой на неназванного европейского дипломата.
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