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«Доказали, что готовы решать самые сложные задачи»: Путин поручил назначать ветеранов СВО на руководящие должности

«Доказали, что готовы решать самые сложные задачи»: Путин поручил назначать ветеранов СВО на руководящие должности

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. В ходе церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил эффективность программы «Время героев» и напомнил, что программы, аналогичные федеральной, запущены во всех регионах, благодаря им в стране появятся новые лидеры.

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