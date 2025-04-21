«Доказали, что готовы решать самые сложные задачи»: Путин поручил назначать ветеранов СВО на руководящие должности

МОСКВА, 21 апреля, ФедералПресс. В ходе церемонии награждения победителей и лауреатов второй Всероссийской муниципальной премии «Служение» в Национальном центре «Россия» президент России Владимир Путин отметил эффективность программы «Время героев» и напомнил, что программы, аналогичные федеральной, запущены во всех регионах, благодаря им в стране появятся новые лидеры.