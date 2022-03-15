СК начал проверку из-за появления антивоенного плаката в эфире Первого канала

СК РФ начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.фото: youtube.com--> Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир новостей Первого канала с плакатом.
СК РФ начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.фото: youtube.com--> Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир новостей Первого канала с плакатом.
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