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СК начал проверку из-за появления антивоенного плаката в эфире Первого канала

СК начал проверку из-за появления антивоенного плаката в эфире Первого канала

СК РФ начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой.фото: youtube.com--> Следственный комитет России начал доследственную проверку в отношении Марины Овсянниковой, которая ворвалась в прямой эфир новостей Первого канала с плакатом.

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