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Леопард снова в моде: почему этой осенью без него не обойтись

Леопард снова в моде: почему этой осенью без него не обойтись

Леопардовый рисунок невозможно вычеркнуть из моды. Его объявляют слишком вызывающим, слишком очевидным, слишком связанным с определённой эпохой, а спустя несколько сезонов он возвращается и снова оказывается там, где ему и положено быть, — в центре внимания.

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