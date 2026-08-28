Леопард снова в моде: почему этой осенью без него не обойтись

Леопардовый рисунок невозможно вычеркнуть из моды. Его объявляют слишком вызывающим, слишком очевидным, слишком связанным с определённой эпохой, а спустя несколько сезонов он возвращается и снова оказывается там, где ему и положено быть, — в центре внимания.