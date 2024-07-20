Москвичам пообещали на будущей неделе классическую июльскую погоду

В Москве классическая июльская погода без аномальной жары продлится до конца следующей недели, днем температура воздуха будет около 25°C, прогнозирует научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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