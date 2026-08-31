Эксперт по протоколу сказала, что означает особый подарок Путину в Бишкеке

Российский президент Владимир Путин прилетел в Бишкек, где он примет участие в саммите ШОС и церемонии открытия VI Всемирных игр кочевников.
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