Два жителя Архангельска оборудовали на даче мастерскую по изготовлению оружия

Их задержали после продажи пистолета. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, заняться переделкой газовых и сигнальных пистолетов в огнестрельное оружие, приятели решили в 2020 году.
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