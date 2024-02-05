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Украсть всё: почему Telegram стал главной площадкой для мошенников

Украсть всё: почему Telegram стал главной площадкой для мошенников

Telegram стал главной площадкой для фишинговых атак и других способов мошенничества в России. По данным Angara Security, только за прошлый год в нем стали на 39% чаще пытаться купить чужие аккаунты и на 29% — продавать слитые базы данных.

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