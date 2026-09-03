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Русская весна

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Министр обороны Эстонии ушёл в отставку после скандала с поставками оружия Украине

Министр обороны Эстонии ушёл в отставку после скандала с поставками оружия Украине

Министр обороны Эстонии ушёл в отставку после истории со срывом поставки оружия Украине. Причиной отставки стал скандал вокруг закупки боеприпасов для Киева: Эстония перечислила €70 млн аванса индийским предпринимателям, которые ранее не поставляли снаряды, однако боеприпасы в итоге так и не были получены.

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