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Руководители команд «Ф-1» допускают начисление очков всем 20 гонщикам

В «Формуле-1» обсуждается расширение очковой зоны. На последнем заседании Комиссии «Ф-1» подняли вопрос о том, чтобы с 2025 года присуждать баллы не десяти лучшим пилотам по итогам каждой гонки, а 12.

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