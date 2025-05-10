Астраханские артисты поздравили с Днем Победы 103-летнего ветерана

Региональный культурный центр им. Курмангазы уже 10 лет проводит акцию «Поздравь Ветерана». В преддверии Дня Победы они приезжают домой к ветеранам Великой Отечественной войны, дарят им музыкальные и памятные подарки.
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