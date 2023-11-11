Неизвестные совершили попытку уничтожить в Северодонецке Луганской народной республики (ЛНР) документы, которые служили подтверждением связи сотрудников полиции Украины и Федерального бюро расследований Соединенных Штатов Америки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии