50 раненных членов ХАМАС смогут выехать из сектора Газа для лечения за границей

Соглашение о перемирии с Израилем, одобренное радикальным движением ХАМАС, на первом этапе предусматривает выезд на лечение за пределы сектора Газа через границу с Египтом по меньшей мере 50 участников боевых действий с палестинской стороны.
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