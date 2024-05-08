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Дизайнерский столик из самых необычных материалов: покажем, как сделать

Дизайнерский столик из самых необычных материалов: покажем, как сделать

Хотите сделать журнальный столик своими руками, но без особых затрат и заморочек? Тогда идея ниже — то, что вам нужно! Столик получается просто потрясающий, необычный, дизайнерский, на колёсиках, а сделан был из самых непредсказуемых материалов.

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