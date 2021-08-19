Мир в котором мы живём

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Польша. Корни энергетического расизма, или Разруха в головах

Польша. Корни энергетического расизма, или Разруха в головах

Польская шляхта негодует В польском языке есть слово, созвучное украинскому эквиваленту и идентичное ему по смыслу: zdrada.

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Виктор Шиховцев
Когда мы уже перестанем искать зраду у соседей и займёмся своей собственной? Страна в нокдауне. У же даже авиация не выдерживает этого бардака.
Ночной кошмар
Самолёты что ли падают? Так они всегда падали. Причём, не только у нас.
Надежда
Подляки спесивы и заносчивы, им не дает покоя былое могущество в Европе и желание к этому вернуться) Но понимая невозможность снова стать первыми, они теперь ищут сильного хозяина, за спиной к-го они могут потявкивать на соседей и покусывать "руку кормящего"...

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