Польша. Корни энергетического расизма, или Разруха в головах

Мир в котором мы живёмПолитикаПольша. Корни энергетического расизма, или Разруха в головах Польская шляхта негодует В польском языке есть слово, созвучное украинскому эквиваленту и идентичное ему по смыслу: zdrada.Вернуться к статье3НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВиктор ШиховцевКогда мы уже перестанем искать зраду у соседей и займёмся своей собственной? Страна в нокдауне. У же даже авиация не выдерживает этого бардака.Ночной кошмарСамолёты что ли падают? Так они всегда падали. Причём, не только у нас.НадеждаПодляки спесивы и заносчивы, им не дает покоя былое могущество в Европе и желание к этому вернуться) Но понимая невозможность снова стать первыми, они теперь ищут сильного хозяина, за спиной к-го они могут потявкивать на соседей и покусывать "руку кормящего"...Комментировать
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