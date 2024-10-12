Опасности Дхаулагири: Маг раскрывает причины трагедии с российскими альпинистами Юлия ЧинковаГора Дхаулагири, находящаяся в Непале, занимает седьмую позицию в мировом списке по высоте и получила зловещее прозвище «каннибалистическая вершина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии