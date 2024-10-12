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Опасности Дхаулагири: Маг раскрывает причины трагедии с российскими альпинистами

Опасности Дхаулагири: Маг раскрывает причины трагедии с российскими альпинистами

Опасности Дхаулагири: Маг раскрывает причины трагедии с российскими альпинистами Юлия ЧинковаГора Дхаулагири, находящаяся в Непале, занимает седьмую позицию в мировом списке по высоте и получила зловещее прозвище «каннибалистическая вершина».

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