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Акции Commerce.com выросли на 8% после объявления о сокращении расходов и buyback на $50 млн

Акции Commerce.com выросли на 8% после объявления о сокращении расходов и buyback на $50 млн

Акции Commerce.com выросли на 8% в четверг после того, как компания объявила о стратегическом плане по сокращению расходов, ускорению выхода на прибыльность и увеличению свободного денежного потока.

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