Предала Россию ради Израиля и поплатилась. Эден Голан трижды освистали

То вы их выгоняли; убирайся в свой Израиль, то оказывается это земля поклонников фаллоса, .... То вы садитесь на осла, то тащите его на себе, ... кто вы? Лишённые Разума?

МГ

Малик Гумеров

Это не нация ! Это секта - инструмент мировой мафии против человечества ! Какой нации негр еврей ... , или китаец еврей ? ... А по генетике еврей это бывший араб(кочевое семитское племя) ! Моисей увел в пустыню арабов ..... , вывели уже евреев - слепых солдат с переформатированным сознанием ! Евреи первая жертва мировой мафии - провели над ними античеловеческие процедуры ..... сделали врагами человечества .... - в головы насадили сатанизм - только вы богом избранный народ , остальные все звери но в облике человека , чтобы вам было не противно когда они будут вас обслуживать .... ! И далее - их библия все такой сатанизм против человечества-народов !