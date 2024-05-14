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Предала Россию ради Израиля и поплатилась. Эден Голан трижды освистали

Предала Россию ради Израиля и поплатилась. Эден Голан трижды освистали

Предателей не любят нигде – в этом на собственном примере убедилась Эден Голан. Израильскую участницу "Евровидения" с русским прошлым на разных этапах конкурса освистали как минимум трижды.

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Комментарии
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Гавриель Ельшевич
То вы их выгоняли; убирайся в свой Израиль, то оказывается это земля поклонников фаллоса, .... То вы садитесь на осла, то тащите его на себе, ... кто вы? Лишённые Разума?
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2 час.
Николай Герасименко
Иногда лучше жевать, чем писать всякую х&amp;йню...
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Это не нация !  Это секта - инструмент мировой мафии против человечества !        Какой нации  негр еврей ... , или китаец еврей ?  ...                     А по генетике  еврей это бывший араб(кочевое семитское племя)  !       Моисей увел в пустыню арабов ..... , вывели уже  евреев - слепых солдат с переформатированным сознанием !            Евреи первая жертва  мировой мафии - провели над ними античеловеческие  процедуры ..... сделали  врагами человечества .... - в головы насадили сатанизм - только вы богом избранный народ , остальные  все звери  но в облике человека , чтобы вам было не противно когда они будут вас обслуживать .... !     И  далее - их библия  все  такой сатанизм против человечества-народов !
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2 час.

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