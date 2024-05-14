Предателей не любят нигде – в этом на собственном примере убедилась Эден Голан. Израильскую участницу "Евровидения" с русским прошлым на разных этапах конкурса освистали как минимум трижды.
Предала Россию ради Израиля и поплатилась. Эден Голан трижды освистали
Комментарии
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Гавриель Ельшевич
То вы их выгоняли; убирайся в свой Израиль, то оказывается это земля поклонников фаллоса, .... То вы садитесь на осла, то тащите его на себе, ... кто вы? Лишённые Разума?
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2 час.
Николай Герасименко
Иногда лучше жевать, чем писать всякую х&йню...
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2 час.
МГ
Малик Гумеров
Это не нация ! Это секта - инструмент мировой мафии против человечества ! Какой нации негр еврей ... , или китаец еврей ? ... А по генетике еврей это бывший араб(кочевое семитское племя) ! Моисей увел в пустыню арабов ..... , вывели уже евреев - слепых солдат с переформатированным сознанием ! Евреи первая жертва мировой мафии - провели над ними античеловеческие процедуры ..... сделали врагами человечества .... - в головы насадили сатанизм - только вы богом избранный народ , остальные все звери но в облике человека , чтобы вам было не противно когда они будут вас обслуживать .... ! И далее - их библия все такой сатанизм против человечества-народов !
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2 час.
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