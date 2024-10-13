Боец ВС РФ Горбачев восстановил аппаратуру под обстрелом ВСУ

Боец Вооружённых сил Российской Федерации Дмитрий Горбачёв, находясь под ударами артиллерии ВС киевского режима, сумел починить вышедшие из строя средства связи, что позволило возобновить управление отдельными отрядами.
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