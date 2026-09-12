Владимир Жириновский ещё шесть лет назад предупредил украинцев: "Бегите из Киева!". Он в очередной раз смог заглянуть в будущее – и не надо было никакого сверхъестественного дара, просто хороший аналитик видел, в какую пропасть стремительно несётся Украина.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Одного Starlink м...
- Худший сценарий с...
- Худший сценарий с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым