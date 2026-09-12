На Украине так и не решились обнародовать это интервью Жириновского: "Бегите из Киева". Он всё предсказал

Владимир Жириновский ещё шесть лет назад предупредил украинцев: "Бегите из Киева!". Он в очередной раз смог заглянуть в будущее – и не надо было никакого сверхъестественного дара, просто хороший аналитик видел, в какую пропасть стремительно несётся Украина.