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Газета.ру

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Суд освободил от наказания бизнесмена после нападения на журналиста в Мытищах

Суд освободил от наказания бизнесмена после нападения на журналиста в Мытищах

Мытищинский городской суд освободил от наказания 46-летнего бизнесмена из Чечни Идена Умарова, напавшего на 19-летнего журналиста.

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