Три продукта предупреждают рак. Есть в любом магазине

Учёные десятилетиями ищут связь между тем, что лежит у нас на тарелке, и риском онкологии. Оказывается, три простых продукта — брокколи, помидоры и чеснок — могут заметно снизить вероятность развития рака.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ХЛ Mash: Суд лишил А...
- ХЛ Прокуратура Москв...
- ХЛ Экс-глава МИД Укр...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым