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Царьград

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Три продукта предупреждают рак. Есть в любом магазине

Три продукта предупреждают рак. Есть в любом магазине

Учёные десятилетиями ищут связь между тем, что лежит у нас на тарелке, и риском онкологии. Оказывается, три простых продукта — брокколи, помидоры и чеснок — могут заметно снизить вероятность развития рака.

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