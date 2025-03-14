Ученые зафиксировали в Антарктиде таяние 16 миллионов квадратных километров льда

Об этом рассказали пресс-службе Арктического и антарктического научно-исследовательского института Сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) зафиксировали, что за летний антарктический сезон растаяло около 16 млн кв.
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