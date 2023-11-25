Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 25 ноября

Несколько стран-членов Евросоюза за смягчение предложений Брюсселя по антироссийским санкциям. В Еврокомиссии предложили запретить импортерам перепродавать в Россию ряд товаров, а также требовать от них в случае нарушения санкций вносить на целевой депозитный счет определенную сумму, половина которой будет уходить в фонд для Украины.