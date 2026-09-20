Руководитель VDA потребовала от сотрудников готовности к переменам

Проявить готовность к переменам призвала профсоюзы и работников президент Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Хильдегард Мюллер в преддверии общенациональной акции протеста профсоюза IG Metall в автомобильной отрасли, сообщает 20 сентября агентство DTS.
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