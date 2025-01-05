Илон Маск готовит спекулятивный пузырь для спасения доллара

Использованы материалы: REUTERS/Brandon Bell, ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Британская Financial Times опубликовала материал, в котором говорится о намерении команды Дональда Трампа сделать биткоин полноценной валютой наряду с долларом.
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