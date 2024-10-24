Владельцы судна, разрушившего мост в Балтиморе, выплатят США более $100 млн

Сингапурские компании Grace Ocean и Synergy Marine, владевшие грузовым судном, разрушившим мост в американском Балтиморе, согласились выплатить более $100 миллионов для урегулирования гражданского иска со стороны федеральных властей США.
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