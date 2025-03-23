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Из Tesla Cybertruck сделали кемпер с душем и видеопроектором за ₽550 тысяч

Мексиканская компания Billion Group представила обновленную версию пикапа Tesla Cybertruck. Электромобиль оснащен широкими расширителями колесных арок, 26-дюймовыми колесами Brabus и имеет черный глянцевый цвет кузова.

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