❗️ В Армянске 19 августа будут проводить учебные стрельбы Военные будут тренироваться и в дневное, и в ночное время, сообщил глава администрации Василий Телиженко.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❗️ В Армянске 19 августа будут проводить учебные стрельбы Военные будут тренироваться и в дневное, и в ночное время, сообщил глава администрации Василий Телиженко.