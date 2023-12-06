"Абсолютное безумие": Конгресс заблокировал новый пакет помощи Украине и Израилю

Теперь Украине остаётся лишь мечтать о том 61 млрд долларов, который обещал ей Джо Байден. "Абсолютное безумие" или справедливость, которую слишком долго ждали?Видимо, дни конфликта на Украине уже сочтены.
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