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Ринат Билялетдинов о работе в «Химках»: «Подумал, что хорошее предложение. Серьезный вызов, хочется остаться в РПЛ»

Ринат Билялетдинов о работе в «Химках»: «Подумал, что хорошее предложение. Серьезный вызов, хочется остаться в РПЛ»

Ринат Билялетдинов назвал свою работу в «Химках» серьезным вызовом.  Клуб занимает 15-е место в турнирной таблице Мир РПЛ.

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