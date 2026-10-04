"Сотрем за минуту". Латвия готова приютить ядерное оружие НАТО

Европейская безопасность вновь оказалась в зоне повышенного риска. Заявления представителей стран Балтии о возможном размещении на своей территории элементов ядерной инфраструктуры НАТО стали очередным витком противостояния между Россией и Североатлантическим альянсом.
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