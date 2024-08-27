Стоимость сбора в школу в 2024 году уменьшилась на 21%

Специалисты сервиса внутренней аналитики маркетплейсов JVO и системы категорийного анализа маркетплейсов CATAN провели исследование и выяснили, сколько в среднем родители школьников младших и средних классов потратили на покупку формы в 2024 году, и как изменился спрос и цены на школьную форму на Wildberries в августе 2024 года в сравнении с тем же периодом 2023 года.