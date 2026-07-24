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Царьград

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Вскрылся "схематоз" ГШ: Как воюют "мёртвые бригады"? "Контрнаступ" на юге. Новости плохие. Госграница прорвана. Котёл в 700 кв. км

Вскрылся "схематоз" ГШ: Как воюют "мёртвые бригады"? "Контрнаступ" на юге. Новости плохие. Госграница прорвана. Котёл в 700 кв. км

Невидимый рывок на севере и юге ломает оборону: под контроль берутся целые узлы, перерезается снабжение.

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