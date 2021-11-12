В войсках Восточного военного округа прошел «Единый день» РХБ защиты

В войсках Восточного военного округа прошел «Единый день» РХБ защиты

Личный состав оценивался в слаженности действий и выполнении нормативов по использованию средств индивидуальной защиты в условиях подачи учебного сигнала оповещения.

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