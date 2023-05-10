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Собянин пригласил москвичей присоединиться к мероприятиям проекта "Время добра"

Собянин пригласил москвичей присоединиться к мероприятиям проекта "Время добра"

В рамках проекта с 17 по 31 мая пройдет более 100 событий. Участники посетят донорские акции, поучаствуют в спортивных мероприятиях, высадят деревья в парках и научатся оказывать первую помощь, рассказал в своем телеграм-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

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