Поведение депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) подтвердило, что, во-первых, в будущем европейская часть «золотого миллиарда» (коллективного Запада) по заказу заокеанского шефа - США - не собирается отказываться от русофобии.
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