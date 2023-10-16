Концерт "Қазақ елі" пройдет в филармонии имени Жамбыла в Алматы

Концерт, посвященный Дню Республики Казахстан пройдет в Алматы, передает inAlmaty.kz. В Большом зале Казахской государственной филармонии имени Жамбыла состоится концерт "Қазақ елі", посвященный Дню Республики Казахстан, с участием Государственного академического симфонического оркестра РК имени Абдрашева и Государственной хоровой капеллы имени Байкадамова.
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