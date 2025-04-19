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Боец ВС РФ Ильбулов: наемники ВСУ опознают друг друга с помощью синей изоленты

Боец ВС РФ Ильбулов: наемники ВСУ опознают друг друга с помощью синей изоленты

Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой народной республике использовали в качестве опознавания себя синие изоленты.

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