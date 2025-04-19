Наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при освобождении населенного пункта Преображенка на красноармейском направлении в Донецкой народной республике использовали в качестве опознавания себя синие изоленты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии